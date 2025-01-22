モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、21日までにエックスを更新。赤いドレス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】令和の峰不二子、「スタイル抜群」“大胆ショット”の数々（18枚）阿部は「みんなに会える日たのしみ、、予約の締め切り、もう少しだよ？？」と、今月29日発売の写真集『追求』（幻冬舎）の発売記念お渡し会についてコメント。抜群のスタイルが際立つドレスショットを添えた。ファンから