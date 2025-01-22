◆卓球◇全日本選手権第１日（２１日、東京体育館）卓球の全日本選手権が２１日、東京体育館で開幕した。この日、シングルス１〜２回戦を行い、女子は出場最年少１１歳の松島美空（京都カグヤライズ）が小学５年生以下で史上７人目の２勝を挙げ、３回戦に進んだ。松島美が右拳を突き上げた。１回戦で樋口美空（岡山・山陽学園高）との接戦を３―２で制すると、約３時間後の２回戦では戸高彩夢（大分・明豊高）を３―０で倒し