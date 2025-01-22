〈一種の哲学は、一種の自伝としてしか語ることができない――？〉から続く何で、何でこうなっちゃうんだろう10代の頃からうつ病や摂食障害を患って精神科に通い、婚活を経て2児の母となった著者（1983年生まれ）が、その半生を綴った自伝的著作だ。先に告白しておく。当初、本欄の担当編集者から「読みやすく、同時に深い心情を描いたエッセイです」と本書を薦められ、そういうことならと軽い気持ちで書評を引き受けてしまっ