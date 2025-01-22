完成イメージ図が壮大！佐世保に大型護衛艦が係留可能な岸壁などを整備へ防衛省は、2024年12月に公表した来年度予算案で、佐世保基地の崎辺東地区における施設整備費用として255億円を計上しました。同地区で大型護衛艦が係留可能な岸壁や、後方支援施設の整備を進める方針です。海上自衛隊が保有する護衛艦の中で最大級の大きさを誇る護衛艦「いずも」（画像：海上自衛隊）。この崎辺東地区は、元々は在日米軍が「崎辺海軍補