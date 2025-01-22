スイス生まれのフットウエブランドMBT（エムビーティ）から、日本限定のサボサンダル「FRUNK（フランク）」（3万6300円）が登場！「FRUNK」は、スタイリッシュなデザインと日常使いに最適な快適性を両立させたサボサンダル。MBTならではのソール構造を採用しており、姿勢改善や足への負担軽減もしっかりサポート！ 屋内でも屋外でも活躍してくれる1足です。「Masai Barefoot Technology（マサイ族の裸足の技術）」を略したブランド