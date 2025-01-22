日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。◆◆◆5期ぶりの黒字転換に付けた“味噌”エイチ・アイ・エス（HIS、矢田素史社長）でまた公的資金絡みの不正受給疑惑が持ち上がった。都内の旅行代理店子会社がコロナ禍の2020〜23年、雇用調整助成金約1億円を不正に受給していた疑いがあり、東京労働