リンダ・フェーガン氏（米沿岸警備隊提供・共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は21日、沿岸警備隊のリンダ・フェーガン司令官を解任した。理由の一つで多様性・公平性・包括性（DEI）を「過度に重視した」とした。トランプ大統領は就任初日の20日、バイデン前政権のDEI重視政策を終わらせる大統領令に署名。軍事部門でDEIを重視する高官らを追い出す姿勢を示しており、早速実行に移した。沿岸警備隊は陸海空各軍や海兵隊