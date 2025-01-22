お笑いコンビ・天才ピアニストの竹内知咲が21日、自身のインスタグラムを更新し、アインシュタイン・河井ゆずるが開いた「新年会」を報告した。【写真あり】アインシュタイン河井ゆずる、大人数で「最高の新年会」の様子河井は、今月13日に開催された『上方漫才協会大賞』の席で、同協会会長の中田カウスから“副会長”就任が発表されたばかり。天才ピアニスト・竹内は「ゆずるさんが最高の新年会を開いてくださいましたこ