俳優・上川隆也が主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『問題物件』（毎週水曜後10：00）の第2話（22日放送）に徳井優、鳥居みゆき、東啓介、菅原卓磨、第3話（29日放送）にモロ師岡、清水伸のゲスト出演が決定した。【ソロショット】「謎の男です（笑）」社長役の船越英一郎、探偵役の浜野謙太、室長代理役の本多力同作は、自殺、ポルターガイスト、失踪、ゴミ屋敷など、さまざまな不動産物件で起こる奇々怪々な事件の謎を