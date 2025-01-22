運動をしている子どもたちの冬の風物詩といえば、早朝の寒稽古であった。学習院初等科高学年のころ、浩宮さまは剣道をされていた。朝早くに登校される浩宮さまのために、美智子さまは温かな料理を用意して送り出された。朝のひととき、美智子さまにとってお子さまのために何かをすることは喜びであった。今回は、お子さまたちへ向けた美智子さまのやさしいまなざしの物語である。 jQuery(function () {
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