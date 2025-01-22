「『ウェルかめ』を超える、“歴代最低”にふさわしい朝ドラだと思います」【写真】「裸に見える」とSNSで話題になった橋本環奈のドレスとドラマウォッチャーのくのいちこさんが酷評するのは、NHK連続テレビ小説『おむすび』。1月13日放送回の世帯視聴率が11・4％（関東地区／ビデオリサーチ調べ）で最低視聴率を更新。14日までの全話平均視聴率は13・7％で、朝ドラ平均視聴率が歴代最低だった『ウェルかめ』が13・5％なので、『