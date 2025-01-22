韓国メディアがドジャースを「韓日連合軍」と表現した(C)Getty Imagesドジャースが今オフも大型補強に成功した。ロッテからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指した佐々木朗希との契約合意も発表され、韓国メディア『スポーツソウル』がドジャースの現状について伝えている。【動画】MLB公式もクローズアップ！ 大谷の妻・真美子さんのガッツポーズシーン同メディアは「ドジャースには既存のショウヘイ・オオタ