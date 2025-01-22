トヨタ自動車には、15歳以上の企業内教育を行う「トヨタ工業学園」がある。3年間の高等部があるほか、1年間の専門部では18歳以上の学生がより専門性の高い技能を学ぶ。専門部出身のトヨタ社員はどのような仕事をしているのか。ノンフィクション作家の野地秩嘉さんによる連載「トヨタの人づくり」。第8回は「自動運転開発の最前線」――。画像提供＝トヨタ自動車トヨタ自動車の天津健太郎さん（2001年トヨタ工業学園専門部卒） - 画