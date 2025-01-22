アドベンチャーワールドのユイヒン＝2024年12月1日、和歌山県白浜町、荒ちひろ撮影 1972年に初めてパンダが来日して以来、日本でパンダは広く愛されてきました。上野生まれのシャンシャンが暮らす中国の保護研究センターには、海を越えて日本から訪れるファンが絶えません。中国以外で最も繁殖に成功している和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドでは、中国との共同研究が30年の節目を迎えました。パンダがもたらし