グラビアアイドルのやままあゆが、1月24日（金）にDVD『kick off』（竹書房）を発売する。【写真】スレンダーボディを披露したサッカー美少女・やままあゆ【10点】サッカー歴11年のサッカー好き新人グラドル・やままあゆ。ファーストイメージDVD『kick off』では、あどけない表情で無自覚な誘惑ポーズを連発。磨き抜かれたボディを惜しげもなく披露している。スレンダーボディから放たれる大胆な艶技に大興奮間違いなしだ。【あ