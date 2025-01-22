タレントの王林が21日（火）、美谷間あらわなセクシーブラックコーデをを公開した。【関連画像】日焼けビキニがセクシー…王林の海外旅行ショットローカルアイドル・りんご娘として活動し、青森弁で話題を集めた王林。現在は、170cmの長身を活かしてモデルとしても活動している。王林は21日、「Styling @keita_uchidaHair make up @mikijamaicaNail @miyunakajimaGrills @den_maru_t @sui_3333loveCamera @harutaaaaaaa」