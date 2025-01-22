X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている「ひみつのうつ子ちゃん」(@utuko_chan)。「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「あるあるの共感力」です。そんな話題のポストでは書ききれなかったエピソードをうつ子ちゃん自身が執筆。現在4歳の息子さんがいるうつ子ちゃん。ここ最近、息子さんは、うつ子ちゃんが言うことなすこと、逆転のことをするあまのじゃくであり、真逆期で