時間の経過で上がる「南海トラフ」発生の確率正月明け早々の13日の夜、宮崎県では震度5弱の揺れを観測した。地震はその後も発生しており、気象庁は今後1週間ほどは最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼び掛けている。また、南海トラフの巨大地震が今後30年以内に起きる確率については、1月1日時点で改めて計算し、これまでの「70％から80％」を「80％程度」に引き上げた。宮崎県の地震の影響ではなく、時間の経過とと