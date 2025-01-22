卓球の全日本選手権が２１日、東京体育館で開幕した。２３日から出場する昨夏のパリ五輪女子団体銀メダルの張本美和（１６）＝木下グループ＝が２１日までにスポーツ報知の単独取材に応じ、一般の女子シングルスで大会史上最年少１６歳７か月での初制覇を目標に掲げた。同種目で前回２位の雪辱を果たし、３連覇が懸かるジュニア女子との２種目制覇を狙う。日本一への思いがあふれ出た。張本美は「全日本選手権はやはり違う。特