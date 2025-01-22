クローン人間はNG？私の命、売れますか？あなたは飼い犬より自由？価値観が移り変わる激動の時代だからこそ、いま、私たちの「当たり前」を根本から問い直すことが求められています。法哲学者・住吉雅美さんが、常識を揺さぶる「答えのない問い」について、ユーモアを交えながら考えます。※本記事は住吉雅美『あぶない法哲学』（講談社現代新書）から抜粋・編集したものです。資源じゃなくて、潜在能力の平等だ──センロール