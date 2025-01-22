2025年1月20日、ついに幕を開けた第２次トランプ政権。不安定な世界の中で、アメリカはどこへ向かうのか。そして、日本の未来のゆくえは一体……。気鋭の安全保障ジャーナリスト、そして『従属の代償日米軍事一体化の真実』の著者でもある布施祐仁氏が、「トランプ２.０」を鋭くまなざす必読の論考です。【必読】トランプ２.０・後編>>まだお読みでない方は、前編「トランプの手に戻った恐怖の核兵器ボタン...！「予測不能」の脅