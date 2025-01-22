わたしたちはいつまで金銭や時間など限りある「価値」を奪い合うのか。ベストセラー『世界は経営でできている』では、気鋭の経営学者が人生にころがる「経営の失敗」をユーモラスに語ります。※本記事は岩尾俊兵『世界は経営でできている』から抜粋・編集したものです。五重の苦労：過干渉と心労の切っても切れない関係重要な仕事を部下に任せる局面を想像してみよう。ふと部下がコーヒー片手に仕事しているのが気になる。緊急の仕