なぜ日本兵1万人が消えたままなのか、硫黄島で何が起きていたのか。民間人の上陸が原則禁止された硫黄島に4度上陸し、日米の機密文書も徹底調査したノンフィクション『硫黄島上陸友軍ハ地下ニ在リ』が13刷ベストセラーとなっている。ふだん本を読まない人にも届き、「イッキ読みした」「熱意に胸打たれた」「泣いた」という読者の声も多く寄せられている。遺骨行方不明の要因2「米軍による壕の閉塞」米軍が占領下の硫黄島で行っ