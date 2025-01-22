手術を受ける人も、外科医を目指す人も、まずはこの1冊から。そもそも「手術」とは何か？手術で大事なこととは？手術の考え方から、器具の詳細、そして具体的な手術の流れまでを詳細に記述した科学新書ブルーバックス『手術はすごい』から、特に重要な部分をウェブ上の短期集中連載としてお届けします。第４回のテーマは「外科医の手技のノウハウ」についてです。（＊本記事は石沢武彰『手術はすごい』から抜粋・再編集したも