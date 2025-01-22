ロシアによるウクライナ侵攻から今年2月で丸3年となる。膠着状態が続く中、戦局打開策として欧米から強力な各種兵器が供与されて度々ニュースとなってきたが、ドイツが供与した世界最強戦車「レオパルト２」もその一つだ。そんな今に続く戦車大国ドイツが第二次世界大戦中に投入した戦闘車両全車種の稀少な写真を集めた「WW2ドイツ装甲戦闘車両総集」(広田厚司著、潮書房光人新社)がファンの間で話題を集めている。特に未発表写真