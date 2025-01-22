苦境に直面するスタートアップ米国のEV新興企業カヌー（Canoo）が破産し、業務を停止した。カヌーは2017年に設立され、テスラの煽りで多数のEV新興企業の株価が急騰した2020年に注目を集めた。カヌーは省庁や企業向けにEVの商用車を生産していた。    カヌー2023年後半には電動小型商用車の生産を開始し、NASA、米国防総省、スーパーマーケットチェーンのウォルマートなど、さまざまな組織に納入した。昨年は英国に