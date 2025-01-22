¥Ô¥ó¤Î¿·ºî¡ÖG440¡×¥·¥êー¥º¤Î¥­ー¥ïー¥É¤Ï¡ÖÈô¤Ó¡×¤À¡£ ¡Ö°ÂÄê´¶¡×¡Ö´²ÍÆÀ­¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ô¥ó¤Î¹Í¤¨¤¬¡Ö¥Ö¥ì¤¿¡ª¡×¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÈô¤ÓÀ­Ç½¡×¤ò¶¯²½¡¢¡ÖÈô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×ºÇ¶¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Û¥¢¥­¥ó¡¦¥Ëー¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Ç¼ÂÀïÅêÆþ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤â¤½¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥Ô¥ó¤ÎÎòÂå¥¯¥é¥Ö¤ÎÊÑÁ«¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼¯ËôË§Åµ