ANAクラウンプラザホテル大阪のロビーラウンジでは、2025年1月11日(土)~2月28日(金)まで苺づくしのアフタヌーンティー｢Pink Afternoon Tea Strawberry･PART I｣が開催中です。苺の魅力を思う存分に楽しめるアフタヌーンティーの内容を紹介します。また、ロビーラウンジの中央のかわいい装飾も必見です。 ピンクのくまさんがお出迎え ロビーラウンジの中に入ると、くまのぬいぐるみが