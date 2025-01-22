佐賀県白石町議選（定数16）は21日告示され、立候補を届け出た現職13人、新人3人の無投票当選が決まった。党派の内訳は共産1人、無所属15人。性別は男性14人、女性2人。町選挙管理委員会によると、無投票は2013年以来、12年ぶり。■白石町議選当選者（定数16、無投票）岸川信義70NPO社員無現西山清則72生地裁断業無現吉岡正博64元町教委課長無現溝上広行41元県職員無新草場祥則75ガス販売業無現片