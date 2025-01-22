任期満了に伴う佐賀県白石町長選は21日、現職の田島健一氏（74）のほかに立候補の届け出がなく、無投票で4選が決まった。「私が優位だったわけではない。信任されたと言ってくれる方もいるが、素直にそうとは思わない」と気を引き締めた。田島氏は、支援者から花束を受け取った後、「町民みんなが笑って過ごせる豊かな白石を作りたい」と決意表明。人口減少や農業・漁業の後継者不足、防災への対策を町の重点課題に挙げ、「皆