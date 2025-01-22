広島・坂倉将吾捕手（２６）が２１日、大野練習場で行われている合同自主トレに合流し、投手陣と積極的にコミュニケーションを図っていくと誓った。捕手として「まずは味方投手の何が良くて何が悪いのかを知っておかないとだめ」と力説。昨年に受けた右肘クリーニング手術からの順調な回復ぶりもアピールするなど、合流初日から存在感を放った。正妻の座を確固たるものにするため、坂倉が動く。この時期だからこそできる投手陣