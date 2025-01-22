ブラジル南部のサンタカリーナ州で、大雨による洪水が発生し、極めて深刻な被害が出ている。州は非常事態を宣言、地元メディアは1人が死亡し、1000人以上が避難したと伝えている。現地では24時間態勢で救助活動が続いている。胸の辺りまで水に浸かり犬を救助する人もブラジル南部サンタカタリーナ州の街・フロリアノポリス。海沿いにあり観光地としても人気の場所だが、美しい街の様子は大雨により一変し、至る所が水浸しとなって