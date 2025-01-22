21日夜、福岡県太宰府市の交差点で、軽乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が死亡しました。21日午後8時半すぎ、太宰府市朱雀の国道の交差点で、右折していた軽乗用車と直進してきたバイクが衝突しました。この事故でバイクを運転していた春日市の会社員津留崎晋さん50歳が胸を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。また、軽乗用車を運転していた73歳の男性も病院に搬送され、意識はあるもの