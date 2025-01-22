いつものカレーに飽きたらサバ缶でカレーを作ってみませんか？ 旨みたっぷりで、お肉なしでも満足感が得られるのが魅力です。ご紹介するのは、ルーを使わず作る3種類のカレー。サバ缶の栄養を余さず活用する方法も必見です。魚が苦手な方も食べやすいので、ぜひ試してみてくださいね。■栄養を逃さず摂る！ サバ缶をカレーに使うときのコツサバ缶をカレーに使うときは、缶汁を捨てずに使いましょう。煮込むときに一緒に加えると深