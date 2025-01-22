後見人が就職に言及つい先日、秋篠宮家と縁が深いことで知られる人物が小室眞子さんの就職などについて言及した。そこから伺えるのは、就職に関してはあまり進展が無さそうだ、ということである。現在ニューヨーク・ロングアイランドの北側に位置するコネチカット州内の、かつて「全米で最も住みやすい都市」に選ばれたエリアに建つ大型物件で暮らす小室さん夫妻。圭さんはニューヨークの法律事務所に弁護士として勤務するが、