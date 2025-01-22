メタ社は２１日、インスタグラムで１３〜１７歳のユーザーに対する保護機能を強化した「ティーンアカウント」を日本でも開始すると発表した。対象ユーザーは順次、自動的に移行する。「ティーンアカウント」では、自身がフォローしているか、すでにつながっている相手からのメッセージしか受け取ることができない。不適切な内容も制限されており、メタ社ホームページでは例として「けんかの動画や美容整形を勧めるコンテンツ」