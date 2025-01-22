NY株式21日（NY時間13:11）（日本時間03:11） ダウ平均43936.67（+448.84+1.04%） ナスダック19765.60（+135.40+0.70%） CME日経平均先物39285（大証終比：+325+0.83%） 欧州株式21日終値 英FT100 8548.29（+27.75+0.33%） 独DAX 21042.00（+51.69+0.25%） 仏CAC40 7770.95（+37.45+0.48%） 米国債利回り 2年債 4.285（+0.002） 10年債 4.578（-0.049） 30年債 4.803