NY株式21日（NY時間14:07）（日本時間04:07） ダウ平均43949.80（+461.97+1.06%） ナスダック19782.13（+151.93+0.77%） CME日経平均先物39300（大証終比：+340+0.87%） 欧州株式21日終値 英FT100 8548.29（+27.75+0.33%） 独DAX 21042.00（+51.69+0.25%） 仏CAC40 7770.95（+37.45+0.48%） 米国債利回り 2年債 4.278（-0.004） 10年債 4.568（-0.059） 30年債 4.794