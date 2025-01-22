きょうのＮＹ為替市場はドルの戻り売りが優勢となっており、ドル円は１５５円台半ばでの値動きに終始しているが、ユーロドルやポンドドルは買い戻しが膨らんでいる格好。しかし、ＦＲＢの利下げ期待の後退でドル高への期待は根強い。 トランプ大統領の経済政策が米インフレを高止まりさせ、利下げを制限する可能性があるとの声は根強くある。エコノミストは、米インフレは２％目標を常に上回る水準で張り付く可能性が