NY株式21日（NY時間15:24）（日本時間05:24） ダウ平均43979.43（+491.60+1.13%） ナスダック19756.61（+126.41+0.64%） CME日経平均先物39295（大証終比：+335+0.85%） 欧州株式21日終値 英FT100 8548.29（+27.75+0.33%） 独DAX 21042.00（+51.69+0.25%） 仏CAC40 7770.95（+37.45+0.48%） 米国債利回り 2年債 4.276（-0.006） 10年債 4.568（-0.059） 30年債 4.797