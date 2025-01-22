◆テニス▽全豪オープン第１０日（２１日、オーストラリア・メルボルン）【メルボルン２１日＝吉松忠弘】車いすテニスでパリ・パラリンピック男子シングルス金メダルに輝いた世界ランキング１位の小田凱人（１８）＝東海理化＝が初戦に臨み、国際テニス連盟（ＩＴＦ）公認世界王者になって初の一戦を６−０、６ー３で快勝した。同女子２冠の上地結衣（３０）＝三井住友銀行＝は４大大会で自身３度目の完封で完勝発進。一般の