ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５５円台半ばでの推移となっている。ドル円は東京時間に激しく上下動し、一時１５４円台に下落する場面も見られていたが、ＮＹ時間にかけて一時１５６円付近まで戻す場面も見られた。全体的にＮＹ時間に入ってドル売りが優勢となったが、円売りも見られており、ドル円はサポートされている状況。 トランプ大統領は「メキシコとカナダに対して２５％の関税を２月１日に実施するつもり