NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2759.20（+10.50+0.38%） 金２月限は反発。時間外取引では、売り優勢となり、欧州時間に入っても軟調な展開が続き、１２ドル超の下落で推移。日中取引では、ニューヨーク時間の取引序盤から ドル安となったことで地合いを引き締めた。アジア時間から堅調に推移していた現物相場が一段高となると、先物市場では買い戻し先行もようとなり、上げ幅を拡大した。ト ラン