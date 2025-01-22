※経済指標 主な米経済指標の発表はなし 【カナダ】 消費者物価指数（CPI）（12月）22:30 結果-0.4% 予想-0.6%前回0.0%（前月比) 結果1.8% 予想1.7%前回1.9%（前年比) ※発言・ニュース ＊ナーゲル独連銀総裁 ・ＥＣＢが来週金利を引き下げる可能性は高い。 ・サービス業のインフレはかなり粘り強いが、低下してきている。 ・中立がどのような状態であるかにかかわらず、年前半