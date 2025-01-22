ロッテの佐藤都志也捕手（２６）が、ドジャース入りする１９年ドラフトの同期・佐々木朗希投手とのバッテリー再結成を夢に描いた。２１日、千葉・鴨川市内で田村らとの自主トレを公開。来年３月にはＷＢＣが控えているだけに「（朗希と）もう一回組みたいなという思いはある。それが一番うれしい。（代表には）あっちが入るのは、僕よりも簡単かな。何とか入れるように頑張りたい」。日の丸を背負っての“再会”に夢を膨らませた