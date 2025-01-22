トルコ北西部のスキーリゾートホテルで火災が起き、66人が死亡しました。火災の原因は分かっていませんが、トルコの法相は「ホテルの経営者ら4人を拘束した」と明らかにしています。地元当局によりますと、21日未明にトルコ北西部のカルタルカヤにあるスキーリゾートホテルで火災が起き、少なくとも66人が死亡、51人がけがをしたということです。火は10時間が経って鎮圧され、トルコの日本大使館によりますと、「今のところ日本人