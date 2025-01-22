イスラエル軍の制服組トップのハレビ参謀総長が21日、3月6日で辞任する意向をカッツ国防相に伝えた。2023年10月のイスラム組織ハマスによる奇襲を防げなかった責任をとるとしている。ハレビ氏は23年1月に参謀総長に就任したが、同年10月7日にハマスがイスラエルに攻撃をしかけ、イスラエル市民ら約1200人を殺害した。人質にとられた200人以上のうち、約100人が今もパレスチナ自治区ガザにいるとみられるが、今月19日にイスラエ