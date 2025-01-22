「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」に新たな動きが出てきているという（写真：aoo3771 / PIXTA）最近は、サイバー攻撃のニュースを聞かない日がほとんどない。中でもとくに「サプライチェーン攻撃」という用語を耳にする機会が増えている。情報処理推進機構（IPA）が発表する、前年の社会に大きな影響を与えた情報セキュリティの事案を取り上げる10大脅威でも「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」が2019年に初登場して