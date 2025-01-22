EZOHUB TOKYOは羽田空港に近い天王洲アイルにある。多くのイベントを開催している（記者撮影）北海道を中心にドラッグストアを展開するサツドラホールディングス。道内ではツルハホールディングスに次ぐ2位で食品に強く、生鮮品も扱っている。そんなサツドラが、東京で新事業に乗り出した。それが会員制のシェアオフィス事業「EZOHUB」（エゾハブ）。企業や自治体、団体の職員などに広々とした共同のワーキングスペースやイベント