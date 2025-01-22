「あと1点足りなくて不合格……」。そんな経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。『5科目50年分10000問を分析した東大生のテストテクニック大全』（ダイヤモンド社）の著者であり、2025年1月スタートのTBS日曜劇場「御上先生」（主演・松坂桃李）で教育監修をつとめる西岡壱誠氏によると、テストには「あと1点を取るためのコツ」があると言います。「まじめに勉強に取り組むだけではなく、テクニックを使って1点でも